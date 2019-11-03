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Захарова назвала "зверьем" осквернивших мемориал маршалу Жукову в Одессе

03 ноября 2019, 01:39  •  40 • Политика

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу назвала "зверьем" тех, кто осквернил мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе после сноса памятного знака полководцу.

"В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей... Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Все смешалось в националистическом угаре", - подчеркнула представитель МИД.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить так называемую политику декоммунизации. С этой целью в 2015 году был принят соответствующий закон. В стране начался процесс переименования всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стало переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Всего в рамках декоммунизации власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. Кроме того демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям.

Однако что касается Георгия Жукова, то многие на Украине считают, что выдающийся советский военачальник, внесший огромный вклад в разгром нацизма, не должен подпадать под действие закона. Ранее против сноса памятников Жукову выступили также жители Харькова, добившиеся восстановление его бюста в городе.

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