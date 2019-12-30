Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Материнские объятья, вторая Савченко и угробленное здоровье: Закулисье обмена пл...
Пять атак беспилотников: США ударили по объектам «Хезболлы»
В ЕС оценили состоявшийся в Донбассе обмен пленными
Первый поезд с материка: Крым радуется, Украина в трауре (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Захарова назвала вызов посла России попыткой Польши "переиграть ситуацию в свою пользу"

30 декабря 2019, 04:39  •  58 • Политика

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вызов российского посла в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, расставив соответствующие акценты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат подчеркнула, что вызов посла РФ является дипломатической рутиной, "это не какое-то кульминационное событие в дипломатической жизни". "Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем". И расставить соответствующие акценты", - сказала она.

Захарова напомнила, что в 2020 году исполнится 75 лет неизменной позиции России касательно итогов Второй мировой войны. "Мы привержены итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом", - резюмировала она.

27 декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов. В заявлении дипведомства республики отмечалось, что слова президента РФ якобы "представляют собой ложную картину событий", а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.

Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений, созданной для того, чтобы преодолеть противоречия, которые вызывают разные взгляды на события прошлого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
30 декабря 2019, 00:09
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
30 декабря 2019, 00:09
Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и ситуацию на Ближнем Востоке
30 декабря 2019, 00:09
"Опозорить": В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-"свинье"
30 декабря 2019, 03:24
Бороться с "вражескими" информационными технологиями будет новый департамент МИД
29 декабря 2019, 17:39
"США так не могут": Военный эксперт объяснил, как ускорят гиперзвуковые ракеты России
29 декабря 2019, 18:54
Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
28 декабря 2019, 05:54
"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русских, посоветовали "подучить историю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.