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Захарова назвала верхом цинизма нанесение США удара по Ираку до запроса в СБ ООН

03 января 2020, 15:54  •  88 • Политика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. США сначала нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а только затем запросили в Совете Безопасности ООН оценку нападению на американское посольство в Ираке. Это является верхом цинизма, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Получается, что сначала был нанесен ракетный удар, сначала было совершено с точки зрения международного права, да и вообще какого-либо права действие, находящееся вне правовых рамок. А затем и только потом запрашивают [оценку ситуации], которая развивалась вокруг [американского] посольства. Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова напомнила, что правовая оценка нападения на посольство государства, а также возможные ответные меры в сторону другого государства в связи с нападением являются прерогативой Совета Безопасности ООН. "За заседанием, за созывом срочного, внеочередного заседания Совбеза Вашингтон не обращался. По умолчанию до сегодняшнего утра по Нью-Йорку в Собвез был направлен проект заявления американской стороны с просьбой дать оценку нападению на американское посольство в Багдаде", - отметила дипломат.

"За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала, - подчеркнула дипломат в своем Facebook. - Интересовало изменение расклада в регионе".

"Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет", - добавила она. Дипломат обратила внимание на то, что на протяжении последних пяти-шести лет США неоднократно блокировали заявления председателя Совета Безопасности ООН с осуждением нападений на посольства других стран. "Примеров очень много", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, ключевой является оценка именно Ирака, так как это государство, подвергшееся ракетному обстрелу со стороны другого государства. "Она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

Новая реальность

Захарова отметила, что убийство Сулеймани является проявлением новой реальности, в которой возможно уничтожение официального лица без каких-либо правовых оснований.

"Нужно сказать еще дополнительно и о том, что мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности. А именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что ракетный удар в Багдаде был нанесен по указанию американских политиков, которые исходят из собственных интересов. "Американские военные действовали по приказу американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать. У американских политиков свои интересы, учитывая, что это год предвыборный", - сказала она.

Дипломат также не исключает, что тема удара США по аэропорту Багдада будет обсуждаться сегодня в Совбезе ООН. "Конечно, эта тема, безусловно, я думаю, сегодня будет обсуждаться в Нью-Йорке. Форма, формат, думаю, еще будут прорабатываться", - добавила Захарова .

Она выразила уверенность, что данная тема будет затрагиваться в международных организациях, отдельными странами и политиками. "И, конечно, она не обойдет и Организацию Объединенных Наций", - добавила представитель МИД РФ.

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