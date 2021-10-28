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Захарова назвала условия для признания правительства талибов* в Афганистане

28 октября 2021, 20:55  •  33 • Политика
МИД России считает, что вопрос признания правительства талибов в Афганистане Россией сейчас преждевременен. Захарова назвала шаги, которые могут "простимулировать" процесс.
Министерство иностранных дел России ответило на вопрос о признании правительства "Талибана"* в Афганистане. С заявлением на эту тему выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о правительстве, которое было сформировано талибами в Афганистане после прихода к власти в стране. Пока ещё ни одна страна не признала их официальными властями.
На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной,
- сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос.
Вместе с тем она отметила, что ряд шагов нового правительства Афганистана могут ускорить процесс его признания. К таким шагам Захарова отнесла формирование этнополитически сбалансированного правительства, продолжение борьбы с терроризмом и наркопреступностью, а также соблюдение основных прав и свобод граждан.
Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане вскоре после вывода из страны войск США. Захват страны был настолько стремительным, что США и другие западные страны не успели вовремя эвакуировать своих дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев из страны. В результате произошло паническое бегство, в ходе которого люди от отчаяния цеплялись за шасси улетающих самолётов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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