Захарова назвала условия для признания правительства талибов* в Афганистане

МИД России считает, что вопрос признания правительства талибов в Афганистане Россией сейчас преждевременен. Захарова назвала шаги, которые могут "простимулировать" процесс.

Министерство иностранных дел России ответило на вопрос о признании правительства "Талибана"* в Афганистане. С заявлением на эту тему выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о правительстве, которое было сформировано талибами в Афганистане после прихода к власти в стране. Пока ещё ни одна страна не признала их официальными властями.

На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной,

- сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем она отметила, что ряд шагов нового правительства Афганистана могут ускорить процесс его признания. К таким шагам Захарова отнесла формирование этнополитически сбалансированного правительства, продолжение борьбы с терроризмом и наркопреступностью, а также соблюдение основных прав и свобод граждан.

Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане вскоре после вывода из страны войск США. Захват страны был настолько стремительным, что США и другие западные страны не успели вовремя эвакуировать своих дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев из страны. В результате произошло паническое бегство, в ходе которого люди от отчаяния цеплялись за шасси улетающих самолётов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.