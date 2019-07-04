Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия окончательно сбросила путы США
В Госдуме прокомментировали сообщения о заходе кораблей НАТО в порт Одессы
"Политический мусор вон из Кремля!" - очистим Россию от мусора - митин...
Шойгу назвал причину пожара на АС-31: Огонь пошел из аккумуляторного отсека
Главная / Украина

Захарова назвала унижением процесс по делу Вышинского

04 июля 2019, 16:09  •  33 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
 
РИА Новости
 

«Вчера Подольский суд Киева в очередной раз продлил срок пребывания в СИЗО Кирилла Вышинского. Он арестован на Украине по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене. Рассмотрение дела отложено до 15 июля», — заявила Захарова.

Она добавила, что журналист пострадал из-за того, что профессионально делал свою работу, причём в полном соответствии с законами Украины.

«Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чём говорил вчера Кирилл Вышинский», — сказала представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что Киев, несмотря на консолидированное мнение международного сообщества, последовательно игнорирует призывы освободить Вышинского.

«МИД России не намерен выпускать эту тему из своего поля зрения. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, с тем чтобы не ослаблять давление на украинские власти», — заявила представитель российского ведомства.

Ранее адвокат Вышинского Игорь Мокин сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к заседанию по делу журналиста, с нерадивыми школьниками.

Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 17:24
Климкин выступил за приостановку участия Украины в ПАСЕ
04 июля 2019, 09:54
Освобождение Минска
04 июля 2019, 16:09
Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе
03 июля 2019, 23:54
Кравчук оценил курьёзные ситуации с участием Зеленского
03 июля 2019, 23:54
Климкин заявил об отсутствии внешней политики у Украины
04 июля 2019, 09:39
В Госдуме оценили слова «Нафтогаза» о возможных перебоях транзита из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
28 июня 2019, 20:24
Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.