Захарова назвала унижением процесс по делу Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Вчера Подольский суд Киева в очередной раз продлил срок пребывания в СИЗО Кирилла Вышинского. Он арестован на Украине по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене. Рассмотрение дела отложено до 15 июля», — заявила Захарова.

Она добавила, что журналист пострадал из-за того, что профессионально делал свою работу, причём в полном соответствии с законами Украины.

«Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чём говорил вчера Кирилл Вышинский», — сказала представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что Киев, несмотря на консолидированное мнение международного сообщества, последовательно игнорирует призывы освободить Вышинского.

«МИД России не намерен выпускать эту тему из своего поля зрения. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, с тем чтобы не ослаблять давление на украинские власти», — заявила представитель российского ведомства.

Ранее адвокат Вышинского Игорь Мокин сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к заседанию по делу журналиста, с нерадивыми школьниками.

Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.