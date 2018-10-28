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Захарова назвала ультиматум российским военным в ЦАР "фейком"

28 октября 2018, 23:24  •  74 • В мире
Официальный представитель МИД РФ назвала появившиеся сообщения о неком ультиматуме, который поставили местные боевики в ЦАР российским военным, "фейковыми новостями".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившиеся слухи об ультиматуме российским военным, которые находятся в Центрально-Африканской Республике. Дипломат назвала подобные слухи «фейковыми новостями».
Подобные сообщения появились в некоторых СМИ. Согласно этим сообщениям, некоторые лидеры боевиков, которые действуют на территории ЦАР, якобы поставили перед правительственными войсками ультиматум.
Согласно этому ультиматуму контролируемые ими территории российские военные должны покинуть в течение двух суток.
«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — приводит РИА Новости слова Захаровой. Она отметила, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей».

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