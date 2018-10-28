Захарова назвала ультиматум российским военным в ЦАР "фейком"

Официальный представитель МИД РФ назвала появившиеся сообщения о неком ультиматуме, который поставили местные боевики в ЦАР российским военным, "фейковыми новостями".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившиеся слухи об ультиматуме российским военным, которые находятся в Центрально-Африканской Республике. Дипломат назвала подобные слухи «фейковыми новостями».

Подобные сообщения появились в некоторых СМИ. Согласно этим сообщениям, некоторые лидеры боевиков, которые действуют на территории ЦАР, якобы поставили перед правительственными войсками ультиматум.

Согласно этому ультиматуму контролируемые ими территории российские военные должны покинуть в течение двух суток.

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — приводит РИА Новости слова Захаровой. Она отметила, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей».