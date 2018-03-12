Захарова назвала цирком происходящее в британском парламенте по делу Скрипаля

• 112 • Политика

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в понедельник, комментируя высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Это цирковое шоу в британском парламенте, - подчеркнула Захарова. - Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского. "Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - заключила она.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России.

При этом она назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".