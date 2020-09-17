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Захарова назвала цель антироссийских санкций ЕС из-за Навального

17 сентября 2020, 21:10  •  11 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва подготовит ответные меры на рестрикции Брюсселя
Власти ФРГ под надуманными предлогами продолжают "заматывать" инициативу российских представителей провести совместное расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге.
По ее словам, заявления Брюсселя о ситуации вокруг гражданина России наводят на мысль, что на Западе совсем не заинтересованы в поиске правды. В частности, на это указывает практика "заранее устанавливать виновных в инциденте".
Также дипломат прокомментировала планы Евросоюза наложить очередные санкции в отношении России, теперь уже из-за Навального. Она считает, что именно в этом и состоит реальная цель объединения.
"Рассуждения о целесообразности дать санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", – подчеркнула Захарова.
Ранее сегодня Европарламент разродился свежей антироссийской резолюцией, за которую проголосовали 532 депутата, против высказались 84 человека, воздержались 72 европейца. В ней призвали ужесточить рестрикции против Москвы, провести международное расследование с привлечением полмира, пересмотреть отношения с РФ, изолировать нашу страну на мировых форумах и, конечно, остановить реализацию "Северного потока – 2".
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов уже предупредил, что Москва на санкционный поток Брюсселя даст адекватный ответ. По его словам, резолюция евродепутатов готовилась явно в спешке, о чем говорит тот факт, что в документе они умудрились перепутать Омск и Томск, передает РИА "Новости".
Последний казус уже не кажется удивительным после того, как на этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте не признал Александра Лукашенко "легитимным президентом Белоруссии". Что уж там Томск с Омском.

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