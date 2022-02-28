Захарова назвала страны, которые несут ответственность за геноцид в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны, которые несут прямую ответственность за геноцид русских людей в Донбассе.

Захарова отметила, что страны, которые сейчас кричат о "вторжении России", на протяжении восьми лет игнорировали самую настоящую войну, которую украинский режим вёл против жителей Донбасса. За это время под обстрелами погибло как минимум 13 тыс. человек, но Запад никак не осудил украинскую агрессию.

Россия все эти годы призывала мировое сообщество дать отпор планомерному уничтожению населения Донбасса. Это миллионы человек, которые каждый день теряли близких и жили в подвалах, прячась от обстрелов,

- пишет официальный представитель МИД России.

Захарова заявила, что США, ЕС, Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия и ряд других стран НАТО организовали на Украине госпереворот в 2014 году. И именно они несут ответственность за войну в Донбассе и последующую военную операцию России.

Они не только устроили хаос на Украине, но и на протяжении долгих лет воодушевляли Киев на истребление собственного народа. Именно страны Запада являются первопричиной той гуманитарной и политической катастрофы, которая разразилась в Европе.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова