Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
Главная / Политика

Захарова назвала страны, которые несут ответственность за геноцид в Донбассе

28 февраля 2022, 18:00  •  390 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны, которые несут прямую ответственность за геноцид русских людей в Донбассе.
Захарова отметила, что страны, которые сейчас кричат о "вторжении России", на протяжении восьми лет игнорировали самую настоящую войну, которую украинский режим вёл против жителей Донбасса. За это время под обстрелами погибло как минимум 13 тыс. человек, но Запад никак не осудил украинскую агрессию.
Россия все эти годы призывала мировое сообщество дать отпор планомерному уничтожению населения Донбасса. Это миллионы человек, которые каждый день теряли близких и жили в подвалах, прячась от обстрелов,
- пишет официальный представитель МИД России.
Захарова заявила, что США, ЕС, Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия и ряд других стран НАТО организовали на Украине госпереворот в 2014 году. И именно они несут ответственность за войну в Донбассе и последующую военную операцию России.
Они не только устроили хаос на Украине, но и на протяжении долгих лет воодушевляли Киев на истребление собственного народа. Именно страны Запада являются первопричиной той гуманитарной и политической катастрофы, которая разразилась в Европе.
Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


390
Источник
Похожие новости
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на ...
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к но...
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
22 февраля 2022, 04:05
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.