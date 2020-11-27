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Захарова назвала срок пребывания российских миротворцев в Приднестровье

27 ноября 2020, 15:05  •  116 • Политика
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Новый президент Молдавии пытается свести на нет усилия по урегулированию в регионе
Российские миротворческие войска находятся в Приднестровье на основании выданного разрешения, в котором оговорен срок окончания миссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 27 ноября.
"Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко",
– пояснила дипломат. Она напомнила, что в Приднестровье уже четверть века не льется кровь именно благодаря присутствию миротворцев. Поэтому заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о намерении потребовать от России покинуть территорию Приднестровья в Москве расценивают как "подрыв усилий по мирному урегулированию".
По словам Захаровой, у российских миротворцев в Приднестровье есть еще одна важная задача: они охраняют оружейные склады и препятствуют хищению военного имущества. До 2003 г., когда такой охраны не было, из региона успели вывезти "42 железнодорожных состава с боеприпасами", напомнили в МИД РФ.
Трансляцию брифинга вел RT.
Российские миротворцы работают в Приднестровье с июля 1992 г. на основании соглашения, подписанного президентами России и Молдавии в присутствии приднестровского лидера. Ранее действующий президент Республики Молдова Игорь Додон указал преемнице на ошибки, которые она уже успела совершить.

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