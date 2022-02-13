Захарова назвала снятие флагов с британского посольства в Киеве инфопарадом

Снятие британского флага с киевского посольства является частью информационного «парада» о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом в субботу, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — сообщила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев-Life».

Она добавила, что на Западе не заявляют напрямую о вывозе дипломатов, а распространяют слухи о том, что Россия эвакуировала посольство из Киева в процессе подготовки «вторжения».

«А оно [посольство РФ в Киеве] продолжает работать. А это вот всё парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее этим же днем, 12 февраля, Захарова сообщила, что Москва решила оптимизировать штат сотрудников российских дипмиссий на Украине, комментируя информацию ряда СМИ, согласно которой Россия значительно сократила штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове. Политик подчеркнула, что необходимость принятия решения об оптимизации была продиктована нарастающей угрозой провокации со стороны Украины и Запада.

В тот же день флаги Британии сняли со здания посольства страны в Киеве.

11 февраля Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева. Отмечается, что с января 2022 года «наращивание российских войск на границах Украины усилило угрозу военных действий». В этой связи, как добавили в МИД Великобритании, было принято решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из украинской столицы.

До этого Госдепартамент США выпустил новую рекомендацию для американцев на Украине — немедленно покинуть территорию этой страны. Также посольство США в Киеве рекомендовало своим гражданам покинуть Украину 30 и 26 января. Как подчеркнули в дипмиссии, такая необходимость обусловлена «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности.

Также в США инициировали добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. При этом Госдеп порекомендовал гражданам США не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он подчеркнул, что она «осуществляется за счет информационных и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».