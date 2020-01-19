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Захарова назвала слова Помпео по Ливии будто позаимствованными с сайта МИД РФ

19 января 2020, 21:54  •  112 • Политика

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на сходство слов госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы без внешнего вмешательства должны решать будущее своей страны, с позицией, продвигаемой российским дипведомством в отношении подобных кризисов со времен обострения ситуации вокруг Косова.

"Как будто [американские] партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", - отметила она в воскресенье в сообщении на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео выступил с таким призывом на своей странице в Twitter.

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