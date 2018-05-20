Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воскресенье на «ВО». Топ-5 способов спасения России
«ЕС созрел для сопротивления»: во Франции пообещали защитить европейские компани...
Председательство Польши в СБ ООН начинается с нападок на право вето
Проблемы «летающего штаба»: почему США меняют парк самолётов боевого управления
Главная / Политика

Захарова назвала ситуацию вокруг ареста Вышинского частью пропаганды Запада против России

20 мая 2018, 23:54  •  65 • Политика

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ситуация с обысками квартир журналистов агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и арестом его главного редактора Кирилла Вышинского является частью информационно-пропагандисткой работы Запада в отношении России. Такое мнение она высказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Ситуация с журналистами МИА "Россия сегодня" на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН - это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, в том числе и история с допингом. Это все часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, а на самом деле антиработы, которую ведет Запад в отношении Российской Федерации", - сказала она.

"Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это не какое-то фривольное поведение националистов, которые врываются на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" в Киеве, врываются в наш культурный центр в Киеве (Российский центр науки и культуры, - прим. ТАСС) и оскверняют его - это все часть заказа в отношении нашей страны", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что ситуация "с журналистикой, информацией, свободой слова на Украине - это результат пагубной политики Запада, ФРГ и других стран". В частности, по ее мнению, заявление представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью и причин действий Киева в отношении "РИА Новости Украина" являются "продолжением политики протекционизма Украине во всем".

При этом Захарова отметила, что мировое сообщество начинает реагировать на "информационный терроризм, который творится на Украине", благодаря "мерам принуждения к реакции" российского внешнеполитического ведомства. "Несколько лет назад США бы полностью встали на защиту [Украины]. Сейчас, так или иначе, мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов. Эта тенденция есть. Она в меньшей степени очевидна в США, но в большей степени очевидна в Европе", - заключила она.

СБУ против "РИА Новости Украина"

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Херсонский городской суд 17 мая принял решение оставить Вышинского под стражей на два месяца - до 13 июля, пока идет следствие. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ.

МИД России потребовал незамедлительного освобождения главреда агентства и призвал зарубежных партнеров обратить внимание в связи с этим инцидентом на правовой беспредел на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что решение суда в отношении Вышинского нельзя расценивать иначе как наступление на свободу слова на Украине, "попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события".

Озабоченность ситуацией выразил также ряд международных организаций. Управление ООН по правам человека отметило растущее число атак против представителей СМИ на Украине. В защиту Вышинского высказалась Международная федерация журналистов и представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
65
Источник
Похожие новости
18 мая 2018, 10:09
Медведев представит Путину предложения по персональному составу кабинета министров
18 мая 2018, 00:24
Путин считает, что Москва и Дамаск могут начать действия по восстановлению экономики Сирии
19 мая 2018, 15:24
Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

18 мая 2018, 19:54
Средний возраст членов нового кабмина снизился на год
18 мая 2018, 19:54
Глава АСИ считает эффективными управленцами назначенных министрами РФ экс-губернаторов
18 мая 2018, 10:09
Путин обсудит с Меркель в Сочи ситуацию в Сирии, на Украине и сделку по Ирану
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 мая 2018, 10:09
«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале
15 мая 2018, 01:09
Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу
18 мая 2018, 16:54
Ангела Меркель заговорила в Сочи по-русски
16 мая 2018, 02:54
Посольство в США: Россия не будет спрашивать разрешений на возведение объектов в регионах
19 мая 2018, 14:09
Армения: десять дней Никола Пашиняна
17 мая 2018, 23:09
«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»
15 мая 2018, 06:09
Валютный контроль не для всех. Контрсанкции наоборот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.