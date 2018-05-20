Захарова назвала ситуацию вокруг ареста Вышинского частью пропаганды Запада против России

• 65 • Политика

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ситуация с обысками квартир журналистов агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и арестом его главного редактора Кирилла Вышинского является частью информационно-пропагандисткой работы Запада в отношении России. Такое мнение она высказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Ситуация с журналистами МИА "Россия сегодня" на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН - это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, в том числе и история с допингом. Это все часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, а на самом деле антиработы, которую ведет Запад в отношении Российской Федерации", - сказала она.

"Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это не какое-то фривольное поведение националистов, которые врываются на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" в Киеве, врываются в наш культурный центр в Киеве (Российский центр науки и культуры, - прим. ТАСС) и оскверняют его - это все часть заказа в отношении нашей страны", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что ситуация "с журналистикой, информацией, свободой слова на Украине - это результат пагубной политики Запада, ФРГ и других стран". В частности, по ее мнению, заявление представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью и причин действий Киева в отношении "РИА Новости Украина" являются "продолжением политики протекционизма Украине во всем".

При этом Захарова отметила, что мировое сообщество начинает реагировать на "информационный терроризм, который творится на Украине", благодаря "мерам принуждения к реакции" российского внешнеполитического ведомства. "Несколько лет назад США бы полностью встали на защиту [Украины]. Сейчас, так или иначе, мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов. Эта тенденция есть. Она в меньшей степени очевидна в США, но в большей степени очевидна в Европе", - заключила она.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Херсонский городской суд 17 мая принял решение оставить Вышинского под стражей на два месяца - до 13 июля, пока идет следствие. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ.

МИД России потребовал незамедлительного освобождения главреда агентства и призвал зарубежных партнеров обратить внимание в связи с этим инцидентом на правовой беспредел на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что решение суда в отношении Вышинского нельзя расценивать иначе как наступление на свободу слова на Украине, "попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события".

Озабоченность ситуацией выразил также ряд международных организаций. Управление ООН по правам человека отметило растущее число атак против представителей СМИ на Украине. В защиту Вышинского высказалась Международная федерация журналистов и представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники