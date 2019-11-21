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Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии провокационной историей
21 ноября 2019, 17:40 • 38 • Политика
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Шпионский скандал" в Сербии - это очередная провокационная история перед контактами на высшем уровне. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне, где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации. Проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается какой-то наскоро состряпанной провокацией", - сказала она.
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
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