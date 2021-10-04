Захарова назвала шокирующим доклад о вмешательстве в дела России: "Уместна резолюция"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим опубликованный доклад о вмешательстве Великобритании в дела России. Она заявила, что ожидает реакции Лондона.

По словам Марии Захаровой, речь идёт о планах по финансированию НКО в России со стороны британского посольства в Москве на 2019-20 годы. Официальный представитель МИД России отмечает, что по всей видимости, это продолжение слитых группировкой "Анонимус" "Британских файлов", первая часть которых стала достоянием общественности ещё в феврале. Об этом Мария Захарова заявила в своём Telegram-канале.

"Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют", -характеризует документы Мария Захарова.

Как отмечает Мария Захарова, с февраля 2021 года МИД Великобритании "изо всех сил не комментирует обнародованные документы". В то же время, официальный представитель МИД России ждёт реакции Лондона.

Также Мария Захарова отметила, что в сложившейся ситуации, была бы уместной Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды.