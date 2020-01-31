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Захарова назвала шаромыжничеством слова замглавы МИД Польши о репарациях от России

31 января 2020, 23:24  •  126 • Политика

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о том, что Варшава имеет безоговорочное право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, являются шаромыжничеством. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он [Павел Яблоньский] добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности". Павел, перестаньте шаромыжничать", - написала Захарова в Facebook.

Она также добавила, что надеется на то, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии и отметил, что России также следовало бы выплатить репарации.

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.

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