Захарова назвала рейдерским захватом вторжение властей США в генконсульство в Сиэтле

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение властей США на территорию российского генконсульства в Сиэтле рейдерским захватом. Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - отметила дипломат.

Ранее источник ТАСС в посольстве РФ в Вашингтоне сообщил, что представители США в среду проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле, взломав замок на ее входной двери.