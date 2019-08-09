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Захарова назвала разрешение Киева на пролет лайнера России примером нормальных отношений
09 августа 2019, 21:24 • 73 • Политика
СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Разрешение Украиной на пролет самолета российской авиакомпании "Глобус" стал примером проявления нормальных человеческих отношений вопреки политическим разногласиям. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая перед участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Из аудитории прозвучал вопрос, можно ли после этого случая говорить, что "лед в российско-украинских отношениях тронулся". "Что-то тронулось, хочется надеяться, что лед", - сказала она. "Это же прекрасно, этому можно только аплодировать, - продолжила дипломат. - Это проявление абсолютно нормального отношения между людьми, несмотря на ту политическую турбулентность, которая была. Только за, только спасибо".
Ранее в четверг в пресс-службе "Украэроруха" сообщили, что 7 августа российский самолет авиакомпании "Глобус", следовавший из города Бари (Италия) в Москву, получил разрешение осуществить полет над Украиной из-за грозового фронта. Разрешение было дано из-за вероятности аварийной ситуации, которая могла возникнуть вследствие грозовой облачности над Украиной, Польшей и Белоруссией. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
Авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено по инициативе Киева еще в октябре 2015 года.
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