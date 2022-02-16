Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"

Официальный представитель МИД России Захарова спела песню об угрозах Запада против России: "С днем вторжения!"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова творчески подошла к эфиру на одном из телеканалоав.

Ведущий спросил у нее, почему 16 февраля уже заканчивается, а Россия так и не вторглась, как клятвенно заверяли граждан СМИ и политики стран Запада. "Украинские олигархи уже разъехались, кто-то взял кредит, надеясь, что отдавать уже не надо будет", - спросил ведущий.

"С днем вторжения, улыбок, радости, везения", - спела в эфире дипломат.

По ее словам, это "настолько абсурдно и настолько страшно, что уже не смешно". По словам дипломата, вся истерия в странах Запада говорит об "уровне англосаксонской элиты, котрая поддерживается на плаву только за счет СМИ - это факт".

Эту глупость обеспечивают и обслуживают сотни СМИ и политологов... это сумасшедший хор, подпевающий абсолютно неадекватным заявлениям официальных лиц

- пояснила Захарова.

Дипломат полагает, что элита стран Запада не знает состояния дел даже в собственных странах, не говоря о тех странах, о которых они делают заявления.