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Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"
16 февраля 2022, 22:40 • 134 • Политика
Официальный представитель МИД России Захарова спела песню об угрозах Запада против России: "С днем вторжения!"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова творчески подошла к эфиру на одном из телеканалоав.
Ведущий спросил у нее, почему 16 февраля уже заканчивается, а Россия так и не вторглась, как клятвенно заверяли граждан СМИ и политики стран Запада. "Украинские олигархи уже разъехались, кто-то взял кредит, надеясь, что отдавать уже не надо будет", - спросил ведущий.
"С днем вторжения, улыбок, радости, везения", - спела в эфире дипломат.
По ее словам, это "настолько абсурдно и настолько страшно, что уже не смешно". По словам дипломата, вся истерия в странах Запада говорит об "уровне англосаксонской элиты, котрая поддерживается на плаву только за счет СМИ - это факт".
- пояснила Захарова.
Дипломат полагает, что элита стран Запада не знает состояния дел даже в собственных странах, не говоря о тех странах, о которых они делают заявления.
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