Захарова назвала провокацией радикалов беспорядки в Тбилиси

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организованные радикалами беспорядки в Тбилиси были провокацией, которая навредит самой же Грузии. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно, - отметила она. - Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то сейчас в Грузии может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?"

"Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - добавила дипломат.

Впрочем она не видит в произошедшем ничего удивительного: "Европа, например, уже пять лет назад развязала санкционную войну против России и сама же от нее страдает". "Удивительно другое, - продолжила Захарова. - Все это происходит на фоне неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию, политически и экономически создать условия для какой-либо реинтеграции. Так вот вчера радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала. А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей".

При этом официальный представитель МИД указала, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси по приглашению и никогда не участвовал в антигрузинской деятельности. "Он приехал с миром, по линии православного форума. Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там - его просто усадили в это кресло [спикера парламента], а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя, - подчеркнула она. - И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии!"