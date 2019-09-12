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Захарова назвала провокацией арест топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

12 сентября 2019, 23:09  •  72 • Политика
Россия считает выдачу США ордера на арест директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова спланированной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает «РИА Новости» в четверг, 12 сентября.
«Мы считаем выдачу международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде. Это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно», — сказала представитель министерства.
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя в Италии вместе с гражданином этой страны Маурицио Паоло Бьянки, бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Задержание произошло на основании международного ордера, который выдали США. Российский топ-менеджер обвиняется американскими властями в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, он заключен под стражу в одной из неапольских тюрем. Где находится Бьянки, неизвестно.
Российские дипломаты имеют доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку. Один из его адвокатов, Никола Ди Марио, заявил 12 сентября, что следующее заседание по делу состоится 19 сентября.
В ОДК заявили, что россиянин не совершал противозаконных поступков и непричастен к ним. Представитель «Ростеха» добавил, что в компании разбираются в ситуации с задержанием сотрудника дочерней копании.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали задержание топ-менеджера проявлением недобросовестной конкуренции.
Комментируя инцидент с сотрудником ОДК, президент России Владимир Путин назвал задержания за границей россиян по инициативе США очень плохой практикой, добавив, что это может быть связано с конкурентной борьбой. По его словам, это осложняет отношения между двумя странами.

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