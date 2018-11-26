Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керчен...
Лавров предупредил о возможных новых провокациях России противниками Трампа
С чем боевики ИГИЛ идут убивать русских солдат
Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE
Главная / В России

Захарова назвала Порошенко и майданную власть «бандитами с большой дороги»

26 ноября 2018, 01:39  •  94 • В России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с невиданной жёсткостью прокомментировала неудавшуюся киевскую провокацию у Крымского моста. Напомним, 25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив, но были остановлены и взяты под контроль погранслужбой ФСБ. В украинском и европейском сегменте твиттера немедленно, как по команде, в топы всплыл хеш-тег #StopRussianAgression («остановите русскую агрессию» — англ.). Эту информационную атаку, последовавшую за неудачной морской, и прокомментировала Захарова:

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь, ФСБ России, сыгравшее ключевую роль в задержании катеров-нарушителей, прокомментировала судьбу второй украинской эскадры, попытавшейся было соединиться с первой:

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск»

По неофициальным данным, «интернированные» украинские суда сейчас конвоируются в ближайший российский порт. И «улов» на их борту, надо полагать, богатый:

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — сообщила пресс-служба ФСБ. Можно предположить, что речь идёт о неких письменных инструкциях или иных элементах подготовки враждебных действий в стратегическом регионе России.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
25 ноября 2018, 20:39
«Нагнетание международной напряжённости»: как в России отреагировали на провокацию ВМС Украины
26 ноября 2018, 01:39
Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
25 ноября 2018, 15:54
"Очередная авантюра": В Крыму ответили на незаконное пересечение украинскими кораблями границы с РФ
25 ноября 2018, 22:24
Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 ноября 2018, 01:39
Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому...
26 ноября 2018, 00:09
Украинские корабли начали отход от Керченского пролива, заявил источник
26 ноября 2018, 00:09
Украинские корабли "могут быть уничтожены за секунду", заявили в Крыму
26 ноября 2018, 01:39
Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад после аре...
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украин...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
21 ноября 2018, 19:09
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето
23 ноября 2018, 19:04
ГАРРИ БЕР-КУТ. УКРАИНА: НИЧЕГО НЕ ВЕРНЁТСЯ. 22.11.2018 #РАССВЕТ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.