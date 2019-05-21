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Захарова назвала "помешательством" новые статьи о намерениях РФ вмешаться в выборы в США

21 мая 2019, 23:54  •  19 • Политика

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Новые публикации американских СМИ о намерениях России вмешаться в президентские выборы в США 2020 года являются проявлением "массового помешательства на теме русофобии". Такое мнение высказала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала публикацию телеканала NBC, в которой утверждается, что якобы причастные к вмешательству в выборы 2016 года россияне уже обсуждали разжигание беспорядков в США к будущим выборам. В связи с этим Захарова вспомнила историю лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша, у которого, по ее словам, "была мания на тему захвата Америки".

"Научные труды, которые были отмечены Нобелевской премией, и при этом слуховые галлюцинации, ощущение себя императором Антарктики, воображаемая работа по спасению мира. Вот, мне кажется, нечто похожее развивается сейчас в американских СМИ на глобальном уровне. С одной стороны, старейшие издания, с традициями и аудиторией. С другой - массовое помешательство на теме русофобии", - написала официальный представитель МИД РФ во вторник на своей странице в Facebook.

При этом Захарова напомнила, что Нэш справился со своей болезнью. "Хорошая новость, Нэш излечился. Плохая - на это у него ушло почти 40 лет", - написала она.

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