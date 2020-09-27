Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Россия-24" об информационной кампании, запущенной в США в преддверии президентских выборов.

Она сообщила, что руководство Facebook в настоящее время блокирует пользователей из России с целью повлиять на мнение общества и сформировать базу для выдвижения новых обвинений против Москвы.

Так, ранее из-за подозрений во "вмешательстве" сотрудниками соцсети были удалены свыше 200 российских аккаунтов и 18 сообществ.

Официальный представитель МИД РФ заметила, что Facebook говорит об этой работе по зачистке нежелательных страниц как об "обезвреживании", создавая впечатление, будто Россия проводит какую-то агрессию по отношению к США.

Таким образом Вашингтон фактически моделирует медиаполе под себя, подчеркнула дипломат.

"А теперь самый главный вопрос: моделирует какое информационное пространство - американское ли?" - обратила внимание она.

По мнению спикера МИД, данная деятельность Facebook скорее содержит признаки вмешательства во внутренние дела РФ.