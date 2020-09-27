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Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
27 сентября 2020, 01:10 • 47 • Политика
Мария Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос". По её мнению, опасность состоит в попытках Вашингтона моделировать российское медиапространство под себя. Спикер МИД РФ заявила об информационной кампании, запущенной в США в преддверии президентских выборов.
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Россия-24" об информационной кампании, запущенной в США в преддверии президентских выборов.
Она сообщила, что руководство Facebook в настоящее время блокирует пользователей из России с целью повлиять на мнение общества и сформировать базу для выдвижения новых обвинений против Москвы.
Так, ранее из-за подозрений во "вмешательстве" сотрудниками соцсети были удалены свыше 200 российских аккаунтов и 18 сообществ.
Официальный представитель МИД РФ заметила, что Facebook говорит об этой работе по зачистке нежелательных страниц как об "обезвреживании", создавая впечатление, будто Россия проводит какую-то агрессию по отношению к США.
Таким образом Вашингтон фактически моделирует медиаполе под себя, подчеркнула дипломат.
По мнению спикера МИД, данная деятельность Facebook скорее содержит признаки вмешательства во внутренние дела РФ.
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