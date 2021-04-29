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Захарова назвала непозволительными слова главы МИД Ирана о ядерной сделке

29 апреля 2021, 21:35  •  166 • Политика
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Россия продолжит оказывать помощь народу Исламской Республике несмотря на жалобы министра
Москва не принимает всерьез "непродуманные заявления" министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о России, в том числе по поводу ядерной сделки. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, комментируя утекшее в интернет интервью Зарифа.
"Мы судим по делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Она отметила, что Тегеран не раз публично благодарил Москву за участие в переговорах по согласованию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также высказывался за продолжение сотрудничества с РФ.
Захарова считает, что разные трактовки обнародованного 25 апреля в СМИ мартовского разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом "только вредят делу", особенно сейчас, когда в Вене в самом разгаре переговорный процессстран-участниц иранской ядерной сделки и США.
По ее словам, без решающей роли России не удалось бы в короткий срок "окончательно снять все накопившиеся у МАГАТЭ вопросы к Ирану, гарантировать прозрачность и исключительно мирную направленность его ядерной деятельности".
Также РФ готова оказать помощь дружественной Исламской Республике в сложное для нее время, заметила Захарова и пообещала "конкретными делами помогать иранскому народу в борьбе с пандемией".
Напомним, в скандальной утечке на записи Зариф утверждает, что России якобы была невыгодна нормализация отношений между Западом и Ираном, поэтому она саботировала ядерную сделку. Кроме того, в разговоре он жаловался на то, что Москва обсуждала важные вопросы напрямую с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), например, с ныне покойным генералом Касемом Сулеймани.
Ранее на эти обиды Зарифа уже отреагировал экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов, заметивший, что больше никто, кроме России, не сделал так много для реализации СВПД.

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