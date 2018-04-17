Захарова назвала нечистоплотной кампанию в СМИ Запада о том, что РФ и Сирия мешают ОЗХО

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сообщения в западных СМИ о том, что Россия и Сирия препятствуют въезду инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

По ее словам, особая циничность такого подхода состоит в том, что ракетный удар по Сирии был нанесен именно тогда, когда команда международных экспертов выехала в Сирию для проведения своего расследования. "Именно после этой "воздушной интервенции" представителям Департамента ООН по безопасности (UNDSS), экспертам ОЗХО, сирийским властям и представителям российского воинского контингента в Сирии пришлось срочно пересматривать планы выезда к месту предполагаемой химатаки, прорабатывать маршруты доступа, передоговариваться с действующими на местах силами", - отметила Захарова.

"На этом фоне развернутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия препятствуют въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно", - подчеркнула дипломат.

Россия рассчитывает, что эксперты Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) опечатают пробы из города Дума и доставят их в сертифицированные лаборатории ОЗХО, отметила Захарова.

"Прежде всего хотела бы отметить, что мы весьма положительно оцениваем решение генерального директора Технического секретариата ОЗХО господина Ахмета Узюмджю направить инспекторов МУФС в Думу для изучения ситуации на месте, а именно сбора доказательств, таких как взятие проб почвы, анализов у возможных потерпевших и так далее. Все это в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия должны делать только сами инспекторы ОЗХО. Затем все эти доказательства опечатываются и доставляются в так называемые сертифицированные лаборатории ОЗХО (сертифицированные - это означает, что их выводам доверяет ОЗХО и все международное сообщество)", - заявила дипломат.

Как напомнила официальный представитель МИД, Россия не может блокировать работу МУФС по определению. "Ведь именно Россия поддержала просьбу правительства Сирии в адрес генерального директора Технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов ОЗХО в Думу. Именно мы и сирийцы отвечаем перед всем международным сообществом, генеральным директором ОЗХО и, наконец, перед семьями, родными и близкими мужественных инспекторов МУФС, которые, несмотря на все трудности, полны решимости выполнить свой долг", - заметила она.

Россия, подчеркнула Захарова, не пойдет на поводу у авторов провокаций, которым, "судя по всему, не терпится рискнуть жизнями экспертов ОЗХО ради рекламы своих грязных информационных вбросов". "Свою часть работы российская сторона делает исключительно ответственно, высокопрофессионально и надежно", - заверила дипломат.

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