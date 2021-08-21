Захарова назвала настоящую "Крымскую платформу": "Туда надо просто приехать"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала настоящую "Крымскую платформу", которая разительно отличается от того "шабаша", который собрались устроить на Украине под видом саммита, посвящённого проблемам полуострова. "Туда надо просто приехать", - уверена дипломат.

Мария Захарова напомнила, как ёмко и предельно конкретно министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал саммит "Крымской платформы", который пройдёт 23 августа в Киеве. Он назвал это мероприятие шабашем.

По мнению Захаровой, единственная цель придуманного украинскими властями события - создать ощущение вовлечённости в повестку полуострова, но с максимальным отдалением от реальности Крыма. Кроме того, мероприятие планируется провести в негативном для России ключе. Об этом свидетельствует и тот факт, что представителей Крыма и Севастополя на этой международной площадке, как и на многих других (например, в ООН), видеть не захотели.

На саммит в Киев собираются приехать президенты Финляндии, Польши, Словении, Словакии, Венгрии, Молдовы, прибалтийских стран, премьер-министры Швеции, Грузии, Хорватии, Румынии, а также главы парламентов Чехии и Швейцарии.

Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов - нет,

- произнесла представитель МИД в интервью "Газете.ru".

Она добавила, что все участники саммита осведомлены о позиции Москвы. Они много раз получали приглашение приехать в Крым, чтобы убедиться в изменениях, произошедших с 2014 года, ознакомиться с достижениями и проблемами, трудностями и победами полуострова. Однако никто из них этого не сделал. Кроме того, не отправил аккредитованных в России послов или представителей посольств. Такую позицию Захарова назвала преступно лицемерной, так как эти же страны вводят нелегитимные санкции, затрагивающие жизни крымчан.

На вопрос журналиста, не планирует ли МИД России создать площадку, которая стала бы альтернативой украинской "Крымской платформе", дипломат ответила весьма эмоционально. По её мнению, в этом нет необходимости, ведь для этого есть сам Крым.

Туда надо просто приехать. Вот она - настоящая платформа для диалога. Тем более что там постоянно проходят конференции и всевозможные мероприятия. Настоящая, а не ложная "Крымская платформа", находится в Крыму,

- считает Мария Захарова.