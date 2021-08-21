Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / Политика

Захарова назвала настоящую "Крымскую платформу": "Туда надо просто приехать"

21 августа 2021, 23:10  •  98 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала настоящую "Крымскую платформу", которая разительно отличается от того "шабаша", который собрались устроить на Украине под видом саммита, посвящённого проблемам полуострова. "Туда надо просто приехать", - уверена дипломат.
Мария Захарова напомнила, как ёмко и предельно конкретно министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал саммит "Крымской платформы", который пройдёт 23 августа в Киеве. Он назвал это мероприятие шабашем.
По мнению Захаровой, единственная цель придуманного украинскими властями события - создать ощущение вовлечённости в повестку полуострова, но с максимальным отдалением от реальности Крыма. Кроме того, мероприятие планируется провести в негативном для России ключе. Об этом свидетельствует и тот факт, что представителей Крыма и Севастополя на этой международной площадке, как и на многих других (например, в ООН), видеть не захотели.
На саммит в Киев собираются приехать президенты Финляндии, Польши, Словении, Словакии, Венгрии, Молдовы, прибалтийских стран, премьер-министры Швеции, Грузии, Хорватии, Румынии, а также главы парламентов Чехии и Швейцарии.
Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов - нет,
- произнесла представитель МИД в интервью "Газете.ru".
Она добавила, что все участники саммита осведомлены о позиции Москвы. Они много раз получали приглашение приехать в Крым, чтобы убедиться в изменениях, произошедших с 2014 года, ознакомиться с достижениями и проблемами, трудностями и победами полуострова. Однако никто из них этого не сделал. Кроме того, не отправил аккредитованных в России послов или представителей посольств. Такую позицию Захарова назвала преступно лицемерной, так как эти же страны вводят нелегитимные санкции, затрагивающие жизни крымчан.
На вопрос журналиста, не планирует ли МИД России создать площадку, которая стала бы альтернативой украинской "Крымской платформе", дипломат ответила весьма эмоционально. По её мнению, в этом нет необходимости, ведь для этого есть сам Крым.
Туда надо просто приехать. Вот она - настоящая платформа для диалога. Тем более что там постоянно проходят конференции и всевозможные мероприятия. Настоящая, а не ложная "Крымская платформа", находится в Крыму,
- считает Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
21 августа 2021, 19:30
Sohu разгадала характер Путина по букету для Меркель
21 августа 2021, 17:40
Меркель назвала будущего канцлера Германии: "Я глубоко убеждена"
21 августа 2021, 17:40
МИД России обнаружил странность в демарше Испании против русских военных кораблей
21 августа 2021, 17:40
Глава Минобороны Польши обвинил Кремль в "грязной игре" на чужой границе
21 августа 2021, 17:40
Талибы* сообщили о вступлении в их ряды брата президента Афганистана
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
21 августа 2021, 19:30
Sohu разгадала характер Путина по букету для Меркель
21 августа 2021, 17:40
Майя Санду озаботилась возвращением домой молдавской диаспоры
21 августа 2021, 18:30
Расширение санкционного списка: Россия ввела ограничения против главы МИД и секретаря...
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.