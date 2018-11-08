Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно
Во Флоренции умер организатор «Бульдозерной выставки»
Сталин обещал жандармам, что женится на 14-летней любовнице, как только она стан...
Эксперт назвал популистским заявление Парубия о «Северном потоке — 2»
Главная / Украина

Захарова назвала нагнетанием истерики подписание закона о нарушении границ Украины

08 ноября 2018, 12:39  •  21 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон о нарушении границы.
 
РИА Новости
 

«Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности... дают властям широкие, а лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина», — сказала Захарова.

По её словам, российская сторона расценивает это «как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН также прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы гражданами «страны-агрессора».

Согласно закону, незаконное пересечение госграницы будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет, повторное нарушение или нарушение группой лиц — до пяти лет, а с применением оружия — до восьми лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

21
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 13:54
Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины россиян
07 ноября 2018, 23:39
«Состояние политической нелепости»: зачем на Украине ввели уголовную ответственность за «нарушение границы» россиянами
08 ноября 2018, 12:39
Невероятная концовка в Турине, провокация от Моуринью и разгром «Шахтёра»: итоги игрового дня Лиги чемпионов

08 ноября 2018, 12:39
Эксперт назвал популистским заявление Парубия о «Северном потоке — 2»
07 ноября 2018, 20:24
Украина повторно выставит на торги судно «Норд»
07 ноября 2018, 17:09
Порошенко заявил о стремлении России подорвать единство ЕС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
02 ноября 2018, 20:24
Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил
08 ноября 2018, 03:09
«Есть эта тонкая грань»: Ефремова хотят лишить «заслуженного артиста» за оскорбление России
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
03 ноября 2018, 11:24
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.