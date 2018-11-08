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Захарова назвала нагнетанием истерики подписание закона о нарушении границ Украины
08 ноября 2018, 12:39 • 21 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон о нарушении границы.
РИА Новости
«Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности... дают властям широкие, а лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина», — сказала Захарова.
По её словам, российская сторона расценивает это «как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов».
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН также прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы гражданами «страны-агрессора».
Согласно закону, незаконное пересечение госграницы будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет, повторное нарушение или нарушение группой лиц — до пяти лет, а с применением оружия — до восьми лет.
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