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Захарова назвала "любимыми граблями" слова украинского посла о необходимости распада РФ

19 сентября 2019, 18:54  •  62 • Политика

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости распада России говорят о том, что украинская "дипломатия" вместо работы над ошибками вновь ищет "любимые грабли". Такое мнение выразила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook Захарова опубликовала выдержку из ранее опубликованной статьи украинского дипломата под названием "Единственный способ справиться с Россией". В ней он призвал международное сообщество сделать своей целью распад РФ, так как "попытки цивилизованно договориться с Москвой обречены на провал".

"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны, - написала российский дипломат. - Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий".

В этой связи Захарова напомнила слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявлявшего еще год назад, что Киев находится в процессе, который может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков". "Механику "распада Украины" Гордон разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Но вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли".

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