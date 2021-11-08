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Захарова назвала ключевое различие идеологии России и США
08 ноября 2021, 22:25 • 78 • Политика
Мария Захарова одной острой фразой описала отношения России и США. По задумке американцев, теперь мир должен быть разделен еще по одному принципу: на страны демократические и не демократические, отметила дипломат.
Главное различие между Россией и Западом заключается в отношении к другим странам мира. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
По её словам, это различие можно увидеть на примере созываемого США "Саммита за демократию". Даже в приглашении на него страны поделены по принципу соответствия " высоким демократическим стандартам".
- пояснила дипломат.
То есть идеология Запада строится на создании блоков, которые основаны на вечном противостоянии другим странам. Недавно один такой был создан США, Британией и Австралией против Китая. Однако это лишь внесло колоссальный раздор внутри "натовской семьи". В свою очередь Россия предлагает другим странам концепцию разумного консерватизма.
- цитирует Nation News слова Марии Захаровой.
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