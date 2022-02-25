Захарова назвала главную цель специальной операции РФ по защите Донбасса

Привлечение «марионеточного режима» Украины к ответственности за его преступления, в том числе против россиян, является главной целью проведения операции по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Задача операции — привлечь нынешних деятелей [Киева], марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ», — сообщила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что в цели операции по защите Донбасса не входит создание угрозы мирному населению Украины.

«Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе проводящейся сейчас на Украине специальной операции российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает», — напомнила в ходе брифинга Захарова.

В этот же день ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что операция в Донбассе позволит украинцам определять свое будущее. Он напомнил, что Москва отреагировала на прямые обращения руководства республик Донбасса об оказании военной помощи «перед лицом агрессора». Лавров также отметил, что Россия будет готова к переговорам с Украиной, как только вооруженные силы Украины (ВСУ) сложат оружие. Он отметил, что российская сторона придерживается позиции освобождения Украины от милитаризма и неонацизма.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР принял решение о проведении операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.