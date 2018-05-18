Захарова назвала "героев гадания" на будущее Лаврова

• 21 • Политика

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "победителей гадания" о перспективах главы МИД РФ Сергея Лаврова занять пост министра иностранных дел в новом правительстве, перечислив наиболее резкие, иногда носящие характер вбросов предположения, которые делались в последние месяцы. Список таких "чемпионов" с присвоенными им "медалями" она разместила на своей странице в Facebook.

"Я думаю, будет справедливо напомнить имена героев гадания на правительственной гуще по нашей конторе, - отметила она во вступлении к списку. - Всей пресс-службой вынуждены были читать десятки соображений на тему: от попытки анализа до откровенных вбросов".

Третье место и бронзовую медаль Захарова поделила между изданиями "Русская планета" и "Русская пресса". Она приводит наиболее интригующие цитаты из этих СМИ.

Это из "Русской планеты": "Мечты и планы главы российского МИД рухнули. Об этом сообщают осведомленные источники в Госдуме. В качестве ключевой причины, по которой харизматичный руководитель внешнеполитического ведомства России хочет освободить свой пост, называли обыкновенную человеческую усталость".

А вот цитата из русской прессы, которую приводит Захарова: "Министр иностранных дел Сергей Лавров, по слухам, собирается свой пост покидать... Говорят, что Лавров очень устал...".

Второе место официальный представитель МИД РФ отдала блогеру, пишущему на внешнеполитические темы под псевдонимом Эль-Мюрид. "Приз" выиграл материал о том, что указ об отставке Лаврова якобы уже лежал на столе президента, и даже называлось имя его возможного преемника.

"На столе у Путина лежит указ о снятии с должности министра иностранных дел Лаврова. Его должен сменить нынешний замминистра [Сергей] Рябков. Атака на Лаврова идет с подачи аппарата правительства, вменяется в вину ему излишне жесткая позиция во время сирийского кризиса и осложнение отношений с Соединенными Штатами", - напомнила Захарова несбывшийся прогноз.

Есть в списке Захаровой и представители зарубежных СМИ, также не оставшиеся в стороне от гадания на кофейном гуще. "Золото", по ее мнению, следует отдать агентству Bloomberg, корреспондент которой внезапно решил задать вопрос о какой-то "болезни Лаврова" на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Гран-при достался другому зарубежному СМИ - телеканалу RTVi, осуществляющему вещание на русском языке. "Должна объяснить, почему этот телеканал достоин главного приза, даже несмотря на перепев уже многими опубликованных сплетен, - отметила она. - Дело в том, что канал легализовал информацию, сославшись на "мидовские источники", что вывело новость в топ: "По словам источников в МИД, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года, прежде всего из-за усталости".

"Ну, и немаловажный факт: сенсацию подкинули в день рождения Лаврова. Канал и это не смутило. Так что награда заслуженная по всем параметрам", - добавила Захарова.

"За призовые места положены подарки, и они будут. Призерам дарим только что вышедший "Дипломатический вестник" - 2017. В нем собраны все выступления министра иностранных дел России за прошлый год. С картинками. Забрать можно на брифинге", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В пятницу в России было сформировано новое правительство. Его состав утвердил президент РФ Владимир Путин по предложению премьера Дмитрия Медведева. Пост министра иностранных дел в нем сохранил Сергей Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники