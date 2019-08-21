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Захарова назвала фейком информацию о плате за оформление документов Мефёдова

21 августа 2019, 17:54  •  35 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в сети распространяется фейковая информация о том, что у россиянина Евгения Мефёдова после освобождения под залог из украинской тюрьмы в Генконсульстве России в Одессе потребовали плату за оформление документов.
 
© РИА Новости
 

«В инете распространяется фейк о том, что российский гражданин Евгений Мефёдов, которого выпустили под залог из украинской тюрьмы, где он провёл пять лет, придя в российское Генеральное консульство в Одессе, столкнулся с формальным отношением и с него потребовали установленную плату за оформление документов, не приняв в расчёт все гуманитарные обстоятельства его случая», — написала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства акцентировала внимание на том, что распространяемая информация — «это фейк, деза, ложь».

По её словам, Мефёдову вчера, 20 августа, оформили документы без взимания платы. 

Она добавила, что, согласно обновлённой информации, 21 августа в российское Генконсульство в Одессе из России поступили материалы, необходимые для оформления паспорта Мефёдову. По её словам, россиянина пригласили прийти завтра с целью продолжения процедуры оформления документов, включая подачу заявления для получения паспорта.

«Ещё раз повторю — об оплате речи нет, учитывая гуманитарные обстоятельства», — заявила Захарова.

2 мая 2014 года Мефёдов вместе с активистами «антимайдана» находился в Доме профсоюзов в Одессе. В результате поджога здания радикалами погибли 48 человек. Сам россиянин попал в реанимацию с тяжёлыми ожогами. Из больницы его отправили в следственный изолятор.

В интервью RT Мефёдов рассказал, как несколько раз в тюрьме объявлял голодовку.

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