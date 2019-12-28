Захарова назвала фальсификацией слова Павловского о деле русской девочки из Берлина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фальсификацией высказывание политолога Глеба Павловского о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы заявлял о правдивости истории об убийстве русской девочки в Берлине в 2016 году. Об этом Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.

Павловский в интервью изданию Republic, выдержку из которого Захарова приводит в своем аккаунте, заявил, что Лавров во время одного из визитов в Германию якобы говорил, что "история с убийством полностью правдива".

"Вся история была про живую девочку. Поэтому российские дипломаты регулярно и настойчиво требовали от немецких властей предпринять необходимые меры по всестороннему прояснению обстоятельств исчезновения девушки, а по факту ее обнаружения - провести тщательное расследование произошедшего. Международный масштаб эта тема получила после того, как тревожная информация, озвученная ближайшими родственниками несовершеннолетней гражданки России, не была внятно прокомментирована со стороны полиции Берлина, которая не торопилась делиться сведениями ни с общественностью, ни с российской стороной", - написала Захарова.

"<...> Разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией", - резюмировала она.

Об истории живущей в Германии 13-летней девочки в январе 2016 года рассказал Первый канал. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении девочки насильственные действия, похитив ее, когда та шла в школу в столичном районе Марцан. Дело получило широкий общественный резонанс. СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии.

В конце февраля 2017 года прокуратура Берлина предъявила официальное обвинение 23-летнему гражданину Германии, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении 13-летней россиянки и создании видеоролика порнографического характера.