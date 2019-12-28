Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Триллион долларов: вернуть и приумножить
"Нет стимулов": Лавров заявил о нежелании России быть реставратором &q...
Почему Путин так зол на Польшу: Поляки пытались забыть о пособничестве нацистам,...
Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Главная / Политика

Захарова назвала фальсификацией слова Павловского о деле русской девочки из Берлина

28 декабря 2019, 00:39  •  48 • Политика

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фальсификацией высказывание политолога Глеба Павловского о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы заявлял о правдивости истории об убийстве русской девочки в Берлине в 2016 году. Об этом Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.

Павловский в интервью изданию Republic, выдержку из которого Захарова приводит в своем аккаунте, заявил, что Лавров во время одного из визитов в Германию якобы говорил, что "история с убийством полностью правдива".

"Вся история была про живую девочку. Поэтому российские дипломаты регулярно и настойчиво требовали от немецких властей предпринять необходимые меры по всестороннему прояснению обстоятельств исчезновения девушки, а по факту ее обнаружения - провести тщательное расследование произошедшего. Международный масштаб эта тема получила после того, как тревожная информация, озвученная ближайшими родственниками несовершеннолетней гражданки России, не была внятно прокомментирована со стороны полиции Берлина, которая не торопилась делиться сведениями ни с общественностью, ни с российской стороной", - написала Захарова.

"<...> Разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией", - резюмировала она.

Об истории живущей в Германии 13-летней девочки в январе 2016 года рассказал Первый канал. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении девочки насильственные действия, похитив ее, когда та шла в школу в столичном районе Марцан. Дело получило широкий общественный резонанс. СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии.

В конце февраля 2017 года прокуратура Берлина предъявила официальное обвинение 23-летнему гражданину Германии, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении 13-летней россиянки и создании видеоролика порнографического характера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 23:24
"Что это за штраф?": Пользователи двумя цифрами разбили версию Bild об "агенте Путина"
27 декабря 2019, 13:39
Турцию позвали повоевать в Ливии: Поставленное Западом правительство запросило военную поддержку
27 декабря 2019, 00:39
Пошли против русского языка и памяти ветеранов ВОВ: В Крыму объяснили, почему Украина потеряла полуостров
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
27 декабря 2019, 23:24
Почему Путин так зол на Польшу: Поляки пытались забыть о пособничестве нацистам, а Россия напомнила. Пять раз - BBC
27 декабря 2019, 16:54
"Это элементарная зависть к России": В Крыму объяснили недовольство США запуском поездов на полуостров
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2019, 23:24
Зачем нам навязывают закон о домашнем насилии (Руслан Осташко)
27 декабря 2019, 23:24
Новому правительству Молдовы уже грозит вотум недоверия
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предлож...
27 декабря 2019, 23:24
Через пять лет Украина окажется в сложной ситуации: Эксперт оценил газовое соглашение...
27 декабря 2019, 23:24
Почему Путин так зол на Польшу: Поляки пытались забыть о пособничестве нацистам, а Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
25 декабря 2019, 12:54
"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
21 декабря 2019, 01:39
Эрдоган после жёсткого ответа Путина турецкому журналисту вновь поднял "ливийский вопрос"
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.