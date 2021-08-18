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Захарова назвала единственные два случая западной "солидарности"

18 августа 2021, 13:25  •  163 • Политика
Официальный представитель России Мария Захарова отметила, что, вероятно, пресловутая "солидарность" политического Запада существует, но только в двух случаях.
Комментируя происходящее в Афганистане, а именно бегство США из страны, реакцию их партнёров и прочее, Мария Захарова отметила, судя по сложившейся ситуации, которая в известной степени перекликается с аналогичным поведением во время пандемии, "коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях".
"1. В отношении России, когда нужно врубать русофобию. 2. На словах", - уточнила она.
Ранее американский журналист Род Дреер назвал катастрофическим по своим последствиям уход США из Афганистана. По его словам, только тот факт, что во время ярой подготовки талибов к наступлению посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости" в поддержку гомосексуалистов, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты.

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