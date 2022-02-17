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Захарова назвала единственную тему, в которой Украина согласилась с Россией: "Удивительно, да?!"

17 февраля 2022, 12:05  •  364 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственную тему, в которой Киев согласился с Москвой. "Удивительно, да?!" - отметила дипломат.
По словам Марии Захаровой, "удивительным образом" точки зрения официальной Москвы и официального Киева совпали "практически абсолютно". В комментарии телеканалу "Звезда" дипломат заявила, что речь идёт о так называемом "вторжении России". По словам Захаровой, практически одновременно заявления о том, что никакого вторжения нет и не предвидится, заявляли власти и России, и Украины. Также уточнялось, что "никакой соответствующей информацией никто не располагает и не может располагать, потому что ничего не планировалось".
Захарова также добавила, что вторым общим моментом стало то, что всё, что преподносится средствами массовой информации западного мейнстрима, - всё является фейком.
"Удивительно же, да? Это тот самый Киев, который неоднократно на протяжении многих лет заявлял, что страдает от "российской агрессии", - сказала дипломат.

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