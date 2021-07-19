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Захарова назвала единственную правду венесуэльского замысла Британии

19 июля 2021, 14:45  •  53 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственную правду в венесуэльском замысле Великобритании.
В частности, дипломат прокомментировала решение Верховного суда Великобритании признать оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы в рамках судебной тяжбы о принадлежности более $930 млн в золотых слитках, находящихся в Банке Англии. В своём Telegram-канале Захарова добавила, что после этого СМИ сообщили о том, что две группы венесуэльских юристов, представляющие правительство страны и Гуайдо, "будут в понедельник в Верховном суде Великобритании отстаивать принадлежность золота стоимостью почти $1 млрд, хранящегося в лондонском банке".
Захарова отметила, что совершенно очевидно, что "речь идёт о больших деньгах". Она добавила, что периодически в СМИ появляются утечки, "что авуары "пропадают" (так было с деньгами в бельгийских банках в 2018 году)".
"По данным СМИ, в Великобритании было заморожено более £12 млрд. Первоначально они должны были пойти на постконфликтное восстановление североафриканской страны, но пока что деньги так и не дошли до простых ливийцев", - пишет дипломат.
При этом уже в самой Британии "их подумывают делить, в частности рассматривается вариант их частичной разморозки и передачи средств семьям, пострадавшим от терактов", добавляет Захарова.
"Но это всё слова. Правда в том, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках", - подытожила она.

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