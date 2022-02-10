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Захарова назвала две сенсации после переговоров Лаврова и Трасс: "Вывел на чистую воду"

10 февраля 2022, 16:45  •  99 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова дала оценку итогам переговоров дипломатов Москвы и Лондона.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об итогах пресс-конференции главы МИД России Серея Лаврова и главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Встреча дипломатов состоялась в Москве в четверг, 10 февраля.
По мнению Захаровой, сенсацией стало то, что британский дипломат не стала опровергать подлинность утечки из Форин Оффиса, в которой документы доказывают, что Великобритания тайно финансировала ряд НПО и СМИ в России. По полученным хакерами из группировки "Анонимус" документам видно, что финансирование шло через структуры "Би-би-си" и "Томсон Рейтер", а также через британские дипмиссии.
Трасс в ответ на соответствующий вопрос только сказала, что посольство Лондона действует "добросовестно", и занимается развитием связей двух стран в сферах "культуры, математики и науки", отметила русский дипломат.
Захарова также подчеркнула, что слова "Навальный", "Скрипаль", "новичок" звучали в качестве обвинений только от Сергея Лаврова. Министр "на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду", отметила представитель МИД.
Британская сторона предпочла этих тем не заметить. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашёл с любимых Западом "химоружейных козырей". Но как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера
- подчеркнула официальный представитель МИД России.

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