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Захарова назвала чушью статью Repubblica о «танках и мигрантах»

18 ноября 2021, 09:20  •  142 • Политика
Статья главного редактора Маурицио Молинари Repubblica о причастности России к миграционному кризису в Европе является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских коллег. Об этом в рецензии на материал газеты написала 17 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram.
«Такой восхитительной чуши я давно не видела. Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал, и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», — отметила дипломат.
Молинари в статье предполагает, что Кремль преследует цель — создать параллельные кризисы, а президент России Владимир Путин выступает как режиссер кризисных ситуаций в Европе.
«С одной стороны, есть риск военного вторжения на Украину, чтобы выступить против киевского правительства, которое хочет более тесных отношений с Брюсселем, с другой стороны — риск вторжения беженцев в Польшу, чтобы спровоцировать внутреннюю напряженность в ЕС», — пишет журналист.
Захарова ответила итальянскому коллеге напоминанием о том, что тот, видимо, читал американские заявления о концентрировании войск на границе с Украиной, но не читал официальное коммюнике Минобороны страны и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии».
«Про позицию Москвы вы, ясное дело, не в курсе в принципе. А зачем, когда можно без какого-либо фактчекинга взять и написать о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Никакой базы нет. У нас в стране вообще нет военных баз. У нас происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», — пояснила она.
Захарова ответила на серию выпадов итальянца по поводу выборов на Украине в 2014 году, в которых, по словам Молинари, проиграл «кандидат России», про Крым, экологическую политику России, «Северный поток — 2», кризис с мигрантами на границе с Польшей и даже про Ливию. Каждый из аргументов итальянца российский дипломат опровергла фактами, далекими от реальности, созданной автором статьи.
«Вы задаетесь вопросом о том, «как отреагирует Евросоюз Макрона, Шольца и Драги на стремительно набирающую гибридную войну русских». Ответ короткий — никак. Они никак не отреагируют, потому что «никакой гибридной войны русских» нет. Это такая же выдумка, как и вся ваша статья. Прекратите обслуживать этот миф, заискивая перед политиками-русофобами. Уважайте вашу аудиторию», — заключила Захарова.
Ранее, 17 ноября, Захарова обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств, не приводя при этом доказательств.
10 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил «Известиям», что в настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.
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