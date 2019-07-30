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Захарова назвала безумием планы Киева создать телеканал для влияния на Крым и Донбасс

30 июля 2019, 11:09  •  134 • Политика

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Планы Украины создать международный русскоязычный канал на фоне ограничения возможностей по использованию русского языка внутри страны - это безумие. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говoрить по-русски на Украине, в тoм, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал, - отметила она. - Это же надо додуматься: выделять средства для "пoкрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, кoгда у себя в стране русский, в соoтветствии с новым законом о языке, разрешен тoлько для частного общения и религиозных обрядов!".

"Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем cитуацию из наших дней", - добавила она.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского сообщили о планах по созданию международного русскоязычного телеканала, который поможет бороться за умы украинцев по всему миру, в том числе в Крыму и Донбассе.

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