Захарова назвала безальтернативную дату переговоров между США и Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что переговоры между США и Россией пройдут в Женеве 10 января. И альтернативы этой дате нет.

Москва намерена добиться твёрдых гарантий безопасности во время переговоров между представителями США и России в Женеве. О том, что переговоры состоятся 10 января и эта дата не имеет альтернативы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нашу страну на встрече будет представлять замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую сторону - замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Что касается гарантий безопасности, на которых настаивает Москва, то тут стоит учесть ту многоголосицу по данному вопросу, что сейчас доносится из Европы. Захарова особо обратила внимание на заявления глав ы дипломатии Евросоюза Жозеп а Боррел я, ранее рассуждавшего о возможном вкладе Брюсселя в переговоры по евробезопасности. По мнению русского дипломата, слова Борреля выглядят странно на фоне проводимой ЕС политики.

Напомним, в интервью, данном газете Die Welt, евродипломат взбунтовался против требований России, касающихся гарантий безопасности и непродвижения ЕС и НАТО на восток. Он посчитал, что это якобы "чисто российская повестка дня". Особенно неприемлемыми поставленные Россией условия дипломат считает в отношении Украины.

Переговоры Путина и Байдена

До посленовогодней встречи часы сверят президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден. Ожидается, что телефонная беседа состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. Накануне о предстоящем событии говорили американские журналисты. Сегодня появились интересные детали.

Оказалось, что сначала звонок запрашивала американская сторона. Однако затем стали уточнять, будто о беседе просит Россия. В Белом доме неточности прокомментировать не смогли. Отметили лишь, что речь пойдёт об урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путём. Представитель Белого дома ранее сообщил, что "президент Байден также ясно даст понять в разговоре с президентом Путиным, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути, но мы также готовы ответить, если Россия продвинется впер ё д, продолжив вторжение в Украину". В Белом доме выразили готовность и дальше предоставлять Украине свою помощь в защите е ё территории.

Впрочем, при всей выраженной на словах готовности к диалогу сложилось ощущение, что запрашиваемый звонок Путина поставил Белый дом в тупик. Чиновник не смог сказать, " почему российская сторона запросила этот звонок", но уточнил, что до этого в течение года разговоры запрашивала американская сторона, а теперь Путин намеревался позвонить Байдену...