Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В «Слуге народа» заявили о готовности к дискуссии по закону о госязыке
Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение...
Британский флот вооружат американскими ядерными боеголовками
"Не повод выстраивать негативные сценарии": В Кремле напомнили Турции ...
Главная / Политика

Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17

24 февраля 2020, 23:09  •  123 • Политика

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала балаганом расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Такую оценку она выразила на своей странице в Facebook.

В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", - написала Захарова.

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 23:09
Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17
24 февраля 2020, 23:09
Россия предлагает США договориться, как взаимодействовать в информационном пространстве
24 февраля 2020, 12:09
Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расследовании
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
24 февраля 2020, 21:54
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
24 февраля 2020, 16:39
Лавров заявил, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
19 февраля 2020, 18:24
С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.