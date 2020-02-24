Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала балаганом расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Такую оценку она выразила на своей странице в Facebook.

В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", - написала Захарова.

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.