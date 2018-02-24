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Захарова: найденный в посольстве РФ в Аргентине кокаин не имел отношения к диппочте

24 февраля 2018, 19:24  •  179 • Политика

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что обнаруженный в одном из зданий посольства РФ в Аргентине кокаин относился к дипломатической почте. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Ранее ряд СМИ сообщил, в дипломатической почте посольства России в Аргентине был найден кокаин в нескольких чемоданах.

"Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. <...> У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты", - говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

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