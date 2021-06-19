Захарова нашла объяснение словам Макрона и Меркель в оскароносном фильме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила фильм, отмеченный пятью премиями "Оскар". Таким способом она объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В своём Telegram-канале Захарова опубликовала две цитаты. Макрон упомянул о "провокациях" и "новой конфликтности", которые заставляют Францию "выработать правила в отношениях с Россией".

Примерно о том же говорила и Меркель. По её мнению, диалог Европы с Россией необходим, хотя поддерживать его сложно.

"Когда разглядываю это ЕСовское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки", - написала Мария Захарова.

Она разместила отрывок из фильма, где монахини в песне обсуждают поведение Марии. Они пытаются понять, как решить проблему с юной послушницей.

"А как поймать облако и удержать внизу?" – поёт защищающая девушку мать-настоятельница.

Напомним, канцлер Германии заявила, что Берлину и Парижу необходимо совместно выбрать курс в отношениях с Россией. Президент Франции говорил об общих правилах взаимодействия с Москвой, которые необходимо обсудить и утвердить на ближайшем саммите ЕС.