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Захарова нашла объяснение словам Макрона и Меркель в оскароносном фильме
19 июня 2021, 05:55 • 53 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила фильм, отмеченный пятью премиями "Оскар". Таким способом она объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
В своём Telegram-канале Захарова опубликовала две цитаты. Макрон упомянул о "провокациях" и "новой конфликтности", которые заставляют Францию "выработать правила в отношениях с Россией".
Примерно о том же говорила и Меркель. По её мнению, диалог Европы с Россией необходим, хотя поддерживать его сложно.
"Когда разглядываю это ЕСовское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки", - написала Мария Захарова.
Она разместила отрывок из фильма, где монахини в песне обсуждают поведение Марии. Они пытаются понять, как решить проблему с юной послушницей.
"А как поймать облако и удержать внизу?" – поёт защищающая девушку мать-настоятельница.
Напомним, канцлер Германии заявила, что Берлину и Парижу необходимо совместно выбрать курс в отношениях с Россией. Президент Франции говорил об общих правилах взаимодействия с Москвой, которые необходимо обсудить и утвердить на ближайшем саммите ЕС.
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