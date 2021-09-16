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Захарова напрямую озвучила цели "расследования" о Лаврове: "Уничтожить и разрушить"
16 сентября 2021, 21:35 • 131 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "расследование" про министра иностранных дел Сергея Лаврова.
На традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование "навальнят". В Сети ранее появилась информация от команды заключенного оппозиционера о министре иностранных дел.
Захарова указала, что "навальнята" использовали методы как "по Геббельсу". "Нужно взять немного правды, добавить в нее ложь и выдать все это за истину. Вот такая страшная классика", - указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что авторы этого псевдорасследования не скрывают своих целей.
"Уничтожить и разрушить. Это не я придумала, это они так сказали. Сидят они все за рубежом, кормятся все на зарубежные гранты, а поддерживается и курируется вся эта информационная кампания со стороны спецслужб тех стран, которые называют Россию своим врагом", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что в профессионализме главы МИД России не сомневаются даже самые злостные оппоненты Лаврова.
"Его авторитет непоколебим, непререкаем. Его уважают за глубокие знания, умение работать и находить развязки даже самых сложных международных конфликтов и проблем. А еще за то, что он — человек. Так что не дождутся!" — сказала Захарова.
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