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Захарова напомнила послу США о совете Кремля уехать из России домой

19 апреля 2021, 22:15  •  177 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В дипведомстве сообщили американцу об актуальности предложения помощника президента РФ
На Смоленской площади напоминают послу США Джону Салливану о совете Кремля выехать из Москвы на родину. О этом сегодня попыталась достучаться до главы американской дипмиссии в нашей стране директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что рекомендация послу Соединенных Штатов вернуться в Вашингтон, чтобы обстоятельно проконсультироваться со своим руководством, все еще остается насущной.
"Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны (главой МИД РФ) Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел новую порцию санкций в отношении России. Рестрикции были наложены на ряд физических и юридических лиц за якобы враждебную активность Москвы в киберсфере, вмешательство в американские выборы или других западных стран.
МИД РФ отреагировал ответным санкционным списком в адрес Штатов. В том числе Москва выдворила 10 американских дипломатов, объявила о прекращении найма россиян и граждан третьих государств в посольство или генконсульства США. Кроме того, штатовским дипломатам отныне запрещены поездки за пределы мест их базирования.
Помимо этого, Лавров на совместном брифинге по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем заявил, что представитель Кремля Юрий Ушаков на встрече с Салливаном посоветовал тому вернуться на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.

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