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Захарова напомнила Порошенко, кто на самом деле защищает Европу от «варварства и тирании»

03 декабря 2018, 01:09  •  82 • Политика
Спикер МИД России Мария Захарова напомнила, что сейчас именно наша страна, а никак не Украина, защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом». Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала одновременно на заявления бывшего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля и президента Украины Петра Порошенко.
Поясним, что германский экс-министр заявил, что, по его мнению, ЕС сейчас ни в коем случае нельзя дать Украине втянуть себя в вооруженный конфликт с Россией. Что касается Порошенко, то он ранее в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что наша страна якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Таким образом, настаивает украинский лидер, Россия стремится приобрести себе наземный коридор из Донбасса и Крым.
Захарова напомнила Порошенко, что сейчас его страна вовсе не является образчиком европейских ценностей и либерализма. Украину сейчас характеризует чрезвычайный разгул всевозможных экстремистских объединений. Власть там опирается на радикально настроенную молодежь.
Провокации стали для современного украинского государства одним из инструментов внешней политики, написала Захарова в Facebook. Сама власть в Киеве коррумпирована.
«А после того как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», - резюмировала дипломат.

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