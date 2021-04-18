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Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"

18 апреля 2021, 00:25  •  89 • Политика
Захарова прокомментировала высылку русских дипломатов из Чехии. "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - сказала она.
В МИД России напомнили Чехии о последствиях высылки 18 наших дипломатов под надуманным предлогом. С заявлением по данному поводу выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В субботу, 17 апреля, чешская сторона сообщила, что спецслужбы России якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. На основании этих обвинений Прага решила выслать из страны 18 сотрудников посольства России.
Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами",
- прокомментировала провокацию Мария Захарова.
Напомним также, что на сайте чешского МВД были размещены фотографии подозреваемых в причастности к взрыву 2014 года. Этими подозреваемыми оказались Александр Петров и Руслан Боширов. Те самые, которых Британия несколько лет назад обвинила в отравлении Скрипалей ядом "Новичок".

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