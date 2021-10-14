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Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями

14 октября 2021, 01:05  •  91 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после визита американки зафиксированы некоторые подвижки.
В МИД России кратко прокомментировали визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что не может рассказать обо всём, что обсуждалось на закрытой встрече, но по ряду моментов уже заметны подвижки.
"Не могу раскрыть все карты, всё-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки", - сообщила она в эфире "Звезды". Уточнять, о какой сфере идёт речь, Захарова не стала.
Она лишь добавила, что Нуланд увезла в США перечень вопросов, поставленных представителями России.
"Но самое главное, что, в общем, Виктория увезла с собой в Вашингтон такой, мне кажется, достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для необходимости их скорейшего решения", - сообщила представитель министерства.

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