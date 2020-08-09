Захарова намекнула на "третью сторону" в провокации с "наёмниками ЧВК"

Инцидент с задержанием 33 граждан России в Минске является провокацией "третьей стороны". Об этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила во время выступления на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

Дипломата удивило, что инцидент в течение недели оставался в центре внимания, а его подавали как "спецоперацию" Москвы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Однако последние данные говорят о том, что речь идёт о провокации третьего государства.

Как считает Захарова, раскручивание истории с арестом "наёмников ЧВК" в электоральных целях недопустимо.

"Виновность этих людей не доказана. Использование в неких электоральных целях или интересах этой ситуации с людьми недопустимо", - поведала она.

Поэтому МИД России будет внимательно следить за выборами в стране.

Ранее журналист Дмитрий Гордон взял интервью у действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства поведал, что информацию о "наёмниках" передала ему украинская сторона.

А военный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что задержанных в Минске граждан России подставили именно украинские спецслужбы, выдав себя за представителей одной из российских компаний, якобы заинтересованной в найме людей для переброски в Ливию транзитом через Белоруссию.

Как передаёт телеканал "360", президент России Владимир Путин уже провёл телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в рамках которых они обменялись мнениями о задержании 33 человек в Минске. При этом было подчёркнуто, что Москва заинтересована в политической стабильности на территории соседнего государства.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - указано в заявлении Кремля.