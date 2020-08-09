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Захарова намекнула на "третью сторону" в провокации с "наёмниками ЧВК"

09 августа 2020, 06:30  •  84 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова намекнула на "третью сторону" в истории с "33 наёмниками ЧВК". Ранее появилась информация, что провокацию организовали украинские спецслужбы.
Инцидент с задержанием 33 граждан России в Минске является провокацией "третьей стороны". Об этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила во время выступления на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Дипломата удивило, что инцидент в течение недели оставался в центре внимания, а его подавали как "спецоперацию" Москвы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Однако последние данные говорят о том, что речь идёт о провокации третьего государства.
Как считает Захарова, раскручивание истории с арестом "наёмников ЧВК" в электоральных целях недопустимо.
"Виновность этих людей не доказана. Использование в неких электоральных целях или интересах этой ситуации с людьми недопустимо", - поведала она.
Поэтому МИД России будет внимательно следить за выборами в стране.
Ранее журналист Дмитрий Гордон взял интервью у действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства поведал, что информацию о "наёмниках" передала ему украинская сторона.
А военный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что задержанных в Минске граждан России подставили именно украинские спецслужбы, выдав себя за представителей одной из российских компаний, якобы заинтересованной в найме людей для переброски в Ливию транзитом через Белоруссию.
Как передаёт телеканал "360", президент России Владимир Путин уже провёл телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в рамках которых они обменялись мнениями о задержании 33 человек в Минске. При этом было подчёркнуто, что Москва заинтересована в политической стабильности на территории соседнего государства.
"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - указано в заявлении Кремля.

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